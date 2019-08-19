شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يحيل 8 مسؤولين للتحقيق بسبب التقصير في العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، إحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية «أويش الحجر» مركز المنصورة، و7 قيادات بالوحدة للتحقيق بسبب التقاعس والتقصير في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المخالفات.

وشمل قرار المحافظ إحالة رئيس الوحدة المحلية بالقرية للتحقيق بسبب تدني مستوى النظافة وتجمعات القمامة على الطريق العام بقري «ميت خميس وأويش الحجر وكفر الشنهاب».

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كما أحال كلا من سكرتير الوحدة ورئيس قسم الإيرادات لوجود متأخرات أعوام سابقة، ومتأخرات عن ريع أملاك دولة للسنترال المقام بالقرية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة لإحالة رئيس قسم البيئة وفني بالقسم الهندسي لوجود مخالفات في شروط الترخيص في 24 حالة هدم والتي تمت بدون رخصة هدم وعدم وجود ما يفيد التخلص من مخلفات الهدم بمقلب قلابشو.

كما أحال المحافظ رئيس قسم الاشغالات لرصد 18 حالة إشغال وعدم اتخاذ أي إجراء تجاهها وإحالة رئيس قسم الأملاك للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 67 حالة وضع يد وتعدى على أراضي أملاك الدولة ولم يتقدموا بطلبات تقنين لأوضاعهم.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المتابعة للوقوف على مدى الانضباط الوظيفي والتنسيق مع كل الجهات المعنية لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني واي مخالفات أخرى.