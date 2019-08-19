أخبار مصر | بيان عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على جميع الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فحالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 25 34

الإسكندرية 26 31

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 25 30

السلوم 23 30

سيوة 24 35

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 35

العريش 23 32

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رفح 23 31

رأس سدر 26 35

نويبع 28 36

طابا 26 32

كاترين 18 31

الطور 27 32

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 37

مرسى علم 30 36

الفيوم 26 35

بنى سويف 25 36

المنيا 25 36

أسيوط 25 37

سوهاج 26 37

قنا 26 38

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

الوادى الجديد 29 42

حلايب 29 34

شلاتين 27 37