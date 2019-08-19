أخبار مصر | الديدان تغزو شاطئ بالإسكندرية.. ولجنة عاجلة لبحث الأمر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الديدان تغزو شاطئ بالإسكندرية.. ولجنة عاجلة لبحث الأمر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو من شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية يظهر انتشار ديدان وأسماك نافقة على الرمال وشط البحر.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة ضمت 5 جهات هي "الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جهاز شؤون البيئة، شركة الصرف الصحي، معهد علوم البحار، ومديرية الشؤون الصحية".

وصرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة انتشار مقطع فيديو لجزء من شاطئ بمنطقة الدخيلة ظهرت به كمية من الديدان على رمال الشاطئ.

وتابع، أن المعهد القومي لعلوم البحار، حصل على عينات من مياه البحر والرمال وبعض الكائنات البحرية النافقة لتحليلها فى معامل المعهد للوصول إلى أسباب تواجد تلك الديدان.