مصر | مصرع وإصابة 8 في حادث مروع بالصحراوي الشرقي بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 8 في حادث مروع بالصحراوي الشرقي بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلبت سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 70 دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، في اتجاه أسيوط، مما نتج عنه وفاة ربة منزل، وإصابة 7 بينهم 3 أطفال.

البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفية ومصابين.

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بالفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية، وقادها المقدم طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والنقيب إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز، أنه أثناء سير السيارة ملاكي أسيوط قيادة "عبد الرحمن م ع ع" 30 سنة حاصل علي دبلوم صنايع، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث، وفاة "ابتسام ع ع ع" سن 22 ربة منزل – وتقيم ديروط / أسيوط، وإصابة قائد السيارة "إيمان م ع" سن 34 ربة منزل، والطفل محمد ب م 6 سنوات، والطفلة "لينا ب م" 4 سنوات، و"هبه أ م" 32 سنوات ربة منزل، و"حسام م ع" 42 سنة حاصل علي دبلوم تجارة، و"محمد ح م ع" البالغ من العمر شهر، وجميعهم يقيمون ديروط أسيوط، من مستقلى السيارة "كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الإيمان بأسيوط، بسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.