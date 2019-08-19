"سها" تطلب خلع زوجها الطبيب: "ساب العيادة واشتغل سواق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "سها" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "زوجي ترك الطب واشتغل سواق".

بعد قصة حب جمعت بينهما في الجامعة امتدت لسنتين، تزوجت "سها ك." طبيبة أطفال، من "محمد ب." طبيب علاج طبيعي، ورزقا بطفل عمره الآن سنة.

تقول الزوجة في دعواها إنه بعد سنة زواج، بدأ الزوج يتغيب عن المنزل لأوقات طويلة بحجج مفتعلة، وفوجئت أنه يعمل سائقًا، فنشب خلاف بينهما تحول إلى مشاجرات مستمرة.

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وأضافت الطبيبة أنها طلبت من زوجها ترك "السواقة" لأن وضعهما الاجتماعي لا يسمح بذلك، فرفض قائلًا إن دخله المادي من العمل كسائق أفضل من عيادة العلاج الطبيعي، فغضبت مغادرة إلى منزل أسرتها.

بعد أيام، ذهب الزوج لمصالحة زوجته، قائلًا إنه ترك العمل كسائق، فعادت معه، لكنه بدأ يتأخر في مصروفات المنزل: "حاسة إنه بيعاقبني" وأخبرها: "اتحملي.. أنتي اخترتي الشكل الاجتماعي".

عادت الأزمة بين الزوجين، عندما خرجت سها وزميلاتها من العمل، فاستوقفت "تاكسي" لتفاجئ بأن زوجها هو السائق ما أشعرها بالحرج أمام زميلاتها، فطلبت الطلاق لكنه رفض.

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى رقم 1255 لسنة 2019 وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.​