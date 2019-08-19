مصير 70 من "اللجان النوعية" ومتهمي "جبهة النصرة".. ضمن نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- الحكم على 70 متهمًا في قضية "لجان المقاومة" بكرداسة

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، الحكم على 70 مُتهمًا في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

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وقضت المحكمة، في الجلسة السابقة بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

- فضّ أحراز متهمي قضية "جبهة النصرة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، فضّ الأحراز في محاكمة 16 متهمًا في قضية "جبهة النصرة".

- محاكمة 15 متهمًا بقضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 15 متهمًا في قضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".