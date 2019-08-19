"الطوبي المحروق".. الآثار تشرح كيف اختارت لون قصر البارون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن ترميم الآثار سواء الإسلامية أو القبطية أو اليهودية يجري بناء على دراسات من استشاريين، ينفذون إعدادًا للمشروع قبل البدء فيه، ويختارون الألوان بعناية.
وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن أعمال ترميم قصر البارون بتكليف من شركة متخصصة وفريق من الآثار، وهناك متابعة يومية وأي تعديل يجب أن توافق عليه اللجنة.
وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إلى أن دهان القصر سيكون باللون الطوبي المحروق، وهو اللون الأصلي المأخوذ من المعابد الهندية في القرن 12.
وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن افتتاح القصر سيشهد مفاجأة.
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