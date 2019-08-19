أخبار مصر | وظائف خالية بالحكومة.. تعرف على التفاصيل

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الهيئة العامة للخدمات الحكومية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية رئيس الادارة المركزية للمشروعات التعدينية مدير عام الادارة العامة للحفر الآلى والاعمال المنجمية مدير عام الادارة العامة للجيولوجيا الاقليمية مدير عام الادارة العامة لشئون المالية جامعة الإسكندرية أمين الجامعة المساعد للشئون الادارية أمين كلية الآداب جامعة الازهر رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية و التغذية مدير عام مكتب رئيس الجامعة مدير عام شئون التعليم مدير عام شئون التعليم والطلاب فرع البنات مدير عام الشئون المالية و الادارية بطنطا مدير عام الشئون المالية و الادارية فرع البنات مدير عام العلاقات العلمية والثقافية مدير عام شئون التعليم والطلاب فرع أسيوط مدير عام الشئون المالية و الادارية بأسيوط مدير عام الشئون القانونية مدير عام الشئون الادارية مدير عام الدراسات العليا والبحوث مدير عام الإدارة العامة للمكتبات والوثائق مدير عام الامن الجامعي مدير عام الدراسات العليا بالوجه البحري امين مساعد الجامعة امين مساعد الجامعة فرع طنطا امين مساعد الجامعة فرع البنات امين كلية اللغة العربية القاهرة امين كلية الشريعة والقانون بالقاهرة امين كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة امين كلية التربية بنين القاهرة امين كلية التجارة بنين القاهرة جامعة الزقازيق مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن جامعة عين شمس امين كلية الطب Advertisements امين كلية التربية مدير عام المكتب الفنى للسيد رئيس الجامعة ديوان عام محافظة الشرقية مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ديوان عام وزارة الصحة والسكان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة صــندوق تمــويــل المســاكــن مـديــر عــام الشئــون العقاريــــــة محافظة الأقصر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام مدير عام الادارة العامة للأعلام مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الفيوم مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الفيوم مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء وكيل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظةجنوب سيناء مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء مدير عام التعليم العام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية مدير عام الادارة العامة للتعليم الفنى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية مدير عام الإدارة العامة للتدريب مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الأقصر مدير عام الإدارة العامة للتدريب الاداري مديرية الطب البيطري بالشرقية مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية مُديرية الطب البيطري بمُحافظة الغربية مُدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي مديرية الطرق والنقل بالشرقية مدير عام الإدارة العامة للمشروعات مصلحة دمغ المصوغات والموازين مديرعام المصوغات والمعادن الثمينه مديرعام الموازين والمقاييس والمكاييل مدير عام الشئون المالية والإدارية مدير عام الأمن

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