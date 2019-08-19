أخبار مصر | غدًا.. غلق باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. غلق باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق، غدًا الثلاثاء، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أن 86 ألف طالبًا من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

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وأضاف عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهى: "التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأشار عطا، إلى أنه بالنسبة للكليات التى يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب فى شهادة الثانوية العامة.