شكرا لقرائتكم خبر عن «المرشدين السياحيين» تحذر من انتشار العمالة الأجنبية المخالفة فى جولات «السيتي تورز» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايدت أعداد العمالة الأجنبية المخالفة فى مجال الإرشاد السياحى بجولات «السيتى تورز» داخل مدينة الغردقة، مما جعل بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، يطلق تحذيرات للأجهزة المختصة بخطورة هذه النوعية من العمالة وتسببها برفع عدد البطالة بين المرشدين السياحيين، وتهرب هذه العمالة المخالفة من سداد الضرائب والتأمينات والإقامة فى مصر بشكل مخالف.

وشدد «أبوطالب» على ضرورة الاستعانة بالمرشدين السياحيين فقط لمصاحبة السائحين، خلال جولاتهم داخل منطقة البحر الأحمر وعدم الاستعانة بمندوبى شركات السياحة أو العمالة الأجنبية غير الشرعية، وضرورة تنظيم حملات تفتيش مشتركة من القوى العاملة وشرطة السياحة ومباحث الجوازات لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.

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فيما قررت الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة تعميم منشور على كل الشركات السياحية، للاستعانة بالمرشدين السياحيين وليس مندوبى الشركات للقيام بالشرح والإرشاد بجولة البلد بمنطقة البحر الأحمر والشهيرة بـ«السيتى تورز»، وذلك تطبيقًا لأحكام ونصوص القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لأعمال الإرشاد السياحى. وأوضح نقيب المرشدين، فى تصريحات، أن القرار جاء استجابة لمخاطبته وزارة السياحة بشأن قيام بعض الشركات السياحية بالاستعانة بمندوبيها لمرافقة الأفواج السياحية أثناء رحلاتهم داخل مدينة الغردقة.

وحذر أبوطالب من تزايد أعداد المصريين والأجانب الذين يعملون بالإرشاد السياحى دون الحصول على تصريح من النقابة وإبلاغ الأفواج السياحية بمعلومات مغلوطة حول الحضارة المصرية، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة لما يمثله ذلك من خطر على المهنة وعلى الأمن القومى المصرى من خلال المعلومات الخاطئة التى يقولونها للسائحين أثناء الإرشاد عن الحضارة المصرية والعادات والتقاليد المصرية.

وأضاف أبوطالب أنه يتلقى يوميًا إخطارات من أعضاء النقابة بأنهم أثناء تواجدهم مع مجموعات سياحية يكتشفون وجود مرشدين أجانب يعملون بالإرشاد السياحى بالمخالفة للقانون.

وأوضح أن نقابة المرشدين السياحيين تدق جرس إنذار لأجهزة الدولة بأن مهنتهم أصبحت فى خطر بسبب تزايد أعداد طابور البطالة بينهم وزيادة عدد الأجانب المخالفين الذين يعملون فى الإرشاد السياحى وأنهم ليسوا خطرًا على المهنة فقط، إنما يمتد خطرهم على الأمن القومى المصرى بالمعلومات الخاطئة التى يقولونها للسائحين أثناء الإرشاد عن الحضارة المصرية والعادات والتقاليد المصرية. وأنه يجب تحرير بلاغ ضد شركة السياحة بالواقعة والمرشد المصرى المرافق للمجموعة السياحية الذى يسمح بالإرشاد للسائحين من خلال المترجم المرافق.