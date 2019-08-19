شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة تأديبية لـ 3 مسؤولين في مدرسة بالبحر الأحمر أجّروا الملعب لحسابهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس، بإحالة مدير مدرسة السلام الإعدادية بمدينة القصير فى البحر الأحمر، و2 من العاملين بالمدرسة، إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية تتمثل فى تأجير الملعب الخماسى فى المدرسة لحسابهم الخاص مقابل ٢٥ جنيهاً للساعة، وتقاعسوا عن توريد المبالغ إلى الإدارة التعليمية، لعدة أشهر.

وأفادت التحقيقات فى القضية رقم 41 لسنة 2019، التى أجراها محمد صابر، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار أيمن شوقى، مدير النيابة، بأن «ش. ب. م»، معلم مجال صناعى فى المدرسة، و«م. ع. ح»، سكرتير المدرسة، و«أ. ب. ح»، مدير المدرسة السابق، ارتكبوا عدة مخالفات خلال العام الدراسى 2017/2018 من بينها الاستيلاء على 124 ألفا و850 جنيها عبارة عن قيمة تأجير ملعب كرة القدم بالمدرسة خلال المدة من سبتمبر 2017 إلى يونيو 2018 حال كونهم أعضاء اللجنة المشرفة على مشروع الوحدة المنتجة بالمدرسة وتأجير ملعب المدرسة للمواطنين مقابل 25 جنيها للساعة لاستخدامه كأكاديمية لتعليم كرة القدم خلال الفترة المسائية، بما يتعارض مع التعليمات المنظمة لعمل الملعب كمشروع للمدرسة المنتجة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثانى وقع بدلا من مدير ووكيل المدرسة فى دراسة جدوى مشروع المدرسة المنتجة والمتعلق بتأجير الملعب، وتقاعس المتهمون عن توريد المبالغ المحصلة لعدة أشهر، باستثناء مبلغ 13500 جنيه بالمخالفة للتعليمات، واستخدموا إيصالات غير رسمية فى تحصيل قيمة التأجير.