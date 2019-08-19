شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الأعلى» يرسل أسماء المرشحين لمنصب النائب العام إلى السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى استقر على أسماء المستشارين الثلاثة المرشحين لتولى منصب النائب العام، وأرسل أسماءهم قبل ساعات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليختار أحدهم لشغل المنصب طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، فى ظل انتهاء مدة النائب العام الحالى المستشار نبيل صادق أول سبتمبر المقبل.

ونصت التعديلات الدستورية الأخيرة على أن «يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ 30 يومًا على الأقل. وكان المستشار نبيل صادق قد تولى المنصب فى سبتمبر 2015.