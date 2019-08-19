شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسوان ومركز الكبد ينظمان مهرجانًا للأطفال: «خلي السعادة عادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، الأحد، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أسوان السنوي للأطفال بعنوان «خلي السعادة عادة»، والذي ينظمه فرع مركز الكبد المصري.

وأكد «عزت» دعم وتشجيع المحافظة لكافة الفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى إضفاء البهجة والسرور، ورسم البسمة على وجوه أطفال أسوان والمساهمة في تنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية والابتكارية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة تضافر وتكامل الجهود من أجل رعاية هذه المواهب والعمل المتواصل لتحفيزهم للاستمرار وتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه القدرات والمواهب، واستغلالها في خدمة حياتهم المستقبلية ومجتمعهم المحيط بالشكل المطلوب.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تتضمن تقديم العديد من المسابقات والفقرات الفنية والاستعراضية والترفيهية، وتكريم فريق المبدعين الذي يضم عدد من أطفال أسوان المتميزين والموهوبين بمختلف المجالات العلمية والفنية والتكنولوجية وغيرها من المجالات المختلفة.