شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تستعد لـ«الشيوخ والمحليات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أحزاب سياسية استعداداتها لخوض انتخابات المحليات ومجلسى النواب والشيوخ المقبلة من خلال تجهيز الكوادر المؤهلة، وأعلن ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حزب الوفد، أن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، كلّف رؤساء اللجان النوعية فى المحافظات، بالاستعداد والبدء فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشّح.

وقال «الهضيبى»، لـ«المصرى اليوم»، إن كل لجنة مكلفة بإعداد قائمة بأسماء الراغبين فى الترشّح وإرسالها لمقر الحزب الرئيسى، تمهيدًا لفرزها وتحديد المرشّحين، سواء على النظام الفردى أو القوائم، استعدادًا للانتخاب بأى نظام- بحسب ما سيحدده القانون، ولفت إلى أن هناك 4 شروط يجب توافرها فيمن سيرشحه «الوفد»، تتمثل فى (حُسن السمعة، والشعبية، والقدرة المالية، والمؤهل العالى)، بالإضافة إلى تعليمات «أبوشقة» بضرورة تركيز لجنة المرأة على البحث عن أفضل الكوادر النسائية، تنفيذًا لكوتة المرأة، غير أنه من المتوقع إعلان تشكيل لجنة للانتخابات داخل الحزب برئاسة «أبوشقة»، خلال أيام، تضم أعضاء من الهيئة العليا وتختص بجميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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وأوضح حسام الخولى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، لـ«المصرى اليوم»، أن الحزب مستمر فى التجهيز لأى استحقاقات مقبلة من خلال التركيز على القواعد الحزبية فى المحافظات التى سيصل عددها إلى 600 وحدة حزبية تضمن له التواجد فى أنحاء الجمهورية كافة، مردفًا: «الانتخابات مثل الامتحان، ومستقبل وطن لا يتبع قاعدة المذاكرة ليلة الامتحان، لكننا نذاكر طيلة العام ونجهز كوادرنا لتكون لدينا القدرة على الاختيار والتقييم، إذ إن الاختبار الأصعب سيكون فى انتخابات المحليات لكثافة العدد المطلوب، لذا سنقوم بتدريب 120 شابًا، بينهم 30 % للفتيات، لتكون نواة الكوادر الخاصة بالحزب».

وعقد «مستقبل وطن»، سلسلة اجتماعات تنظيمية مع نوابه فى الصعيد، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم عن سوهاج، مع ضرورة عقد اللقاءات التنظيمية والدورات التدريبية لقيادات ونواب وكوادر الحزب الشبابية، استعدادًا لأى استحقاقات انتخابية دستورية مقبلة وتكليف أمناء القطاعات الجغرافية وأمناء المحافظات، بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبى الأول لإدارة الحملات الانتخابية، فضلًا عن مناقشة اقتراحات أمناء المحافظات، فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية والاستعداد لانتخابات مجلسى (الشيوخ والنواب)، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية.

وأشار محمود فيصل، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، فى بيان للحزب، إلى أن المكتب التنفيذى وضع خطة متكاملة للفترة المقبلة، إذ ستقوم الهيئة البرلمانية بوضع مقترحات الحزب لقانون مجلس الشيوخ الذى يرجح أن يكون مختلطًا بين نظام (القائمة والفردى)، ووضع تصوره لتقسيم الدوائر، كما سيتم تكليف أمناء المحافظات بترشيح الكوادر الصالحة للترشّح، على أن تكون حسنة السمعة وقادرة على خدمة المواطنين، ولديها وعى سياسى بالتحديات ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وتناقش الأمانة العامة لحزب التجمع، الأسبوع القادم، خطة العمل فى المرحلة المقبلة، وقال محمد فرج، الأمين العام المساعد للحزب، لـ«المصرى اليوم»، إن الاجتماع يضع خطة الاستعدادات للانتخابات النقابية وانتخابات المحليات عقب صدور قانون الإدارة المحلية، وكذلك قانون انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وأضاف «فرج»، أن «التجمع» يقوم بعقد دورات تأهيلية للشباب والفتيات ووضع ضوابط محددة لاختيار الكوادر التى سيتم الدفع بها فى الانتخابات المقبلة بجميع مسمياتها، إلى جانب عقد مشاورات مع عدد من الأحزاب بشأن تشكيل قائمة وطنية واحدة لانتخابات مجلس الشيوخ؛ حال كونها بـ«القوائم المغلقة».