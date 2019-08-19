شكرا لقرائتكم خبر عن بروفايل: الفريق أسامة ربيع.. قائد «القناة» الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تولى الفريق أسامة ربيع مسؤولية رئاسة هيئة قناة السويس، بعد أن سبق ومنحه الرئيس عبد الفتاح السيسى الثقة فى عمله نائبًا لرئيس الهيئة على مدار 3 سنوات، تمكن خلالها من الإلمام بتفاصيل هذا المرفق المهم لمصر والعالم.
الفريق «ربيع» ولد فى عام 1955، وتخرج فى الكلية البحرية عام 1977، وترقى فى المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددًا من الوظائف الرئيسية، منها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، وقيادة لواء مكافحة الألغام.
كما تولى منصب قائد القوات البحرية فى إبريل 2015، وجرت ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه، وحصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة فى ثورة 25 يناير وميدالية 30 يونيو، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، فى ديسمبر 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر بروفايل: الفريق أسامة ربيع.. قائد «القناة» الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.