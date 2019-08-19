شكرا لقرائتكم خبر عن بروفايل: الفريق أسامة ربيع.. قائد «القناة» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى الفريق أسامة ربيع مسؤولية رئاسة هيئة قناة السويس، بعد أن سبق ومنحه الرئيس عبد الفتاح السيسى الثقة فى عمله نائبًا لرئيس الهيئة على مدار 3 سنوات، تمكن خلالها من الإلمام بتفاصيل هذا المرفق المهم لمصر والعالم.

الفريق «ربيع» ولد فى عام 1955، وتخرج فى الكلية البحرية عام 1977، وترقى فى المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددًا من الوظائف الرئيسية، منها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، وقيادة لواء مكافحة الألغام.

كما تولى منصب قائد القوات البحرية فى إبريل 2015، وجرت ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه، وحصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة فى ثورة 25 يناير وميدالية 30 يونيو، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، فى ديسمبر 2016.