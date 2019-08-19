شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المياه في ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت المياه بترعة الشيخ جابر بمركز بئر العبد بشمال سيناء، الأحد.

وأكد المهندس صابر خفاجة، مدير المركز التكنولوجي ببئر العبد، في تصريحات صحفية، الأحد، أن إطلاق المياه بالترعة يأتي تزامنا مع تسليم الدفعة الثانية من أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبداية تحصيل أقساط الأرض التي تشترط أن يتم إطلاق المياه لبداية الزراعة والتنمية.

يذكر أن ترعة الشيخ جابر الصباح هي امتداد لترعة السلام شرق قناة السويس، ويتفرع من الترعة مجموعة من الترع الفرعية والتوزيعية، وتم تنفيذ الترعة حتى كيلو 86.500 بمنطقة بئر العبد، محافظة شمال سيناء.