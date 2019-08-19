شكرا لقرائتكم خبر عن بروفايل: يحيى زكي.. ملفات هامة وتوقعات بالنجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً جمهورياً بتعيين يحيى زكى، الرئيس التنفيذى لشركة دار الهندسة، رئيساً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلفاً للفريق مهاب مميش، وسط توقعات بنجاحه فى إدارة هذا المشروع الهام للاقتصاد الوطنى.

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زكى، كان أحد أعضاء التحالف الذى شارك فى وضع وتصميم المخطط العام والتفصيلى لمشروع تنمية محور قناة السويس، والذى ضم عددًا من الشركات المحلية والعالمية.

وخلال رئاسته لشركة دار الهندسة، قام زكى بالإشراف على العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مصر، منها إنجاز أعمال عديدة بالعاصمة الإدارية مثل مشروع «النهر الأخضر» والأبراج ومنطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية «كابيتال بارك».

ويشغل زكى، عضوية مجالس إدارات صندوق مصر السيادى والهيئة القومية للبريد، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية.