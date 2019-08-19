"كايرو ستيبس" تُشعل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قدمت فرقة كايرو ستبس، باقة منوعة من الأغاني الغربية والمصرية بمصاحبة المنشد على الهلباوي، والمنشد إيهاب يونس.

وقدم المنشد على الهلباوي قصيدة بعنوان "زدني بفرط الحب"، فيما تغنى المنشد إيهاب يونس "يا مالك القدر"، ولاقت نجاحًا جماهيريًا لافتًا.

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جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والمنعقد الآن بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور وزير الثقافة، ووزير الآثار، ووزير السياحة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ولفيف من الفنانين والمبدعين.

يذكر أن المهرجان تستمر فعالياته حتى 1 سبتمبر، يقام خلالهم 42 حفلًا غنائيًا لكبار نجوم الطرب من بينهم "محمد الحلو، وعلى الحجار، ومدحت صالح، ومجد القاسم، وهشام عباس، والموسيقار عمر خيرت"، إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.