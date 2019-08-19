أخبار مصر | الأرصاد تنشر بيانا عاجلاً بشأن طقس الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تنشر بيانا عاجلاً بشأن طقس الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهاراً لطيف ليلاً.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً علي شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء كما تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر.