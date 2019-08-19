أخبار مصر | برلمانية: المنتخب الوطني لكرة اليد حقق إنجاز تاريخي بحصد كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: المنتخب الوطني لكرة اليد حقق إنجاز تاريخي بحصد كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، التهئنة لمنتخب الناشئين لكرة اليد منتخب الساجدين، بعد فوزه ببطولة كأس العالم، بعدما حقق الفوز على المنتخب الألماني، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الأحد، والتي أقيمت بدولة مقدونيا.

وأضافت "درويش"، أن ما حققه المنتخب اليوم يعد إنجاز تاريخي يحسب لكرة اليد المصرية، لافتة إلي أن هذا الإنجاز يعود الفضل فيه للاعبي المنتخب واتحاد كرة اليد، الذى قام بتوفير كافة الاحتياجات للمنتخب حتى يرفع أسم مصر عاليا، مؤكدة أن الرياضة أصبحت قوة ناعمة لا يستهان بها، موضحة أن لاعبي المنتخب الوطنى لكرة اليد يستحقون هذا الإنجاز بعدما قدموا كل ما لديهم لاسعاد الشعب المصري وخاصة بعد الفشل الزريع للمنتخب الوطنى لكرة القدم، واثبتوا أن لكل مجتهد نصيب.

وتابعت أن منتخب اليد، اكتسح عمالقة العبة فى كأس العالم مثل ايسلندا والبرتغال ومن ثم تحقيق اللقب والفوز بالبطولة على المانيا.