أخبار مصر | انطلاق دوري "مستقبل وطن" لكرة القدم بمركز ميت غمر بحضور قيادات الحزب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق دوري "مستقبل وطن" لكرة القدم بمركز ميت غمر بحضور قيادات الحزب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن، في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بطولة دورى مستقبل وطن، الموسم الثانى، لكرة القدم، وسط حضور جماهيري كبير وذلك علي ملعب مركز شباب جصفا حيث اقيمت مباراة الافتتاح بين فريقى جصفا وكفر المحمدية وفاز فريق كفر المحمدية 61 في مباراة قوية تخللها عروض رياضية أبرزت المهارات لدي شباب مركز جصفا والإعداد المتقن.

حضر الافتتاح المحاسب محمد المرشدي أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، وأمين القرموطي، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وأحمد الألفي عضو أمانة قطاع رجال الأعمال بمحافظة الدقهلية، وسيد حجازي أمين الحزب بمركز ميت غمر، ومحمد البيلي نائب رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب بالمركز.

وقال النائب محمد المرشدي أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن الدورى يأتى في إطار السياسة التي ينتهجها بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة المتنوعة للمواطنين، للتخفيف عنهم، سواء كانت أنشطة إجتماعية، أو ثقافية، أو رياضية، أو خدمية، والتركيز على فئة الشباب، لافتا إلى انتهاء جميع الأمانات الفرعية بمختلف مراكز المحافظة من تشكيل الفرق المشاركة فى الدورى، وإعلان الجداول بمواعيد المباريات.

ومن جانبه، أكد أحمد الألفي، عضو أمانة قطاع رجال الأعمال بمحافظة الدقهلية، أن فعاليات ذلك الدورى تأتى فى ظل الرعاية والإهتمام الذى يوليه الحزب لقطاع الشباب والذى يعتبر العمود الفقرى للمجتمع المصرى.

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وأضاف "الألفي"، أن الحزب يستهدف مشاركة أكبر عدد من الشباب بالبطولة وتنمية عضوية الشباب بالحزب، مؤكدا أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفاعليات الثقافية والترفيهية للشباب المشارك.

وأوضح عضو أمانة قطاع رجال الأعمال بمحافظة الدقهلية، أن بطولة دوري مستقبل وطن كرة القدم ناجحة للغاية وتقرب بين الشباب بجميع فئاتهم العمرية، وتنمي الروح الرياضية لديهم، بالإضافة إلى العوائد المادية للفائزين بالإضافة إلى التجمعات الشبابية الكبيرة والإقبال الجماهيري لمتابعتها وإعطاء الفرصة لذوي القدرات الخاصة في تلك المسابقات الرياضية.

وكان أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عن إطلاق بطولة "دورى مستقبل وطن"، السنوى لكرة القدم وذلك الموسم الثاني على التوالي، في الأول من شهر أغسطس، وذلك بإشراف أمانتي الشباب والعمل الجماهيري بالحزب، تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم.

وتتضمن شروط البطولة، أن يشكل كل فريق مشارك بدوري مستقبل وطن، من 8 لاعبين،" 5 أساسي، 3 إحتياطي، في المرحلة العمرية ما بين، 18 حتى 30 عاما، ولأول مرة يسمح بمشاركة 2 من اللاعبين لا يتجاوز سنهم 35 عام، ويتولى كل فريق مدير فني ومدير إداري، في المرحلة العمرية، فوق 18 عام وأقل من 40 عام.

ويجب على الراغبين في المشاركة في دوري مستقبل وطن، ملأ استمارة الفريق الخاصة بالبطولة، وكذلك ملأ استمارة اللاعبين لكل لاعب بالفريق الخاصة بالبطولة، ملحق بها صورة بطاقة الرقم القومي، على أن يكون كل اللاعبين من أبناء نفس المركز أو القسم أو الحي للمشاركة في المستوي الأول والثاني للدوري.