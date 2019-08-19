أخبار مصر | "التضامن" تهنئ منتخب ناشئي اليد لحصوله على بطولة كأس العالم: المجد لشباب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تهنئ منتخب ناشئي اليد لحصوله على بطولة كأس العالم: المجد لشباب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت وزارة التضامن الاجتماعي، المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد والذي توّج لتوّه بطلا للعالم للمرة الأولى في التاريخ.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قال الوزارة: "التاريخ يُصنع هنا، وزارة التضامن الاجتماعي تهنئ المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد والذي توّج لتوّه بطلا للعالم للمرة الأولى في التاريخ، ويصبح أول منتخب غير أوروبي يتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين، المجد لشباب مصر".