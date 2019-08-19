شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 135 موظفًا بـ«الشباب والرياضة» في الغربية إلى التحقيق بسبب «التزويغ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الغربية، الأحد، إحالة ١٣٥ موظفًا إلى التحقيق، بسبب «التزويغ» بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لضبط الأداء داخل مراكز الشباب ومتابعة تنفيذ الأنشطة والمشروعات المنفذة بها. ومن خلال المتابعات التي قامت بها إدارة التخطيط والمتابعة خلال شهر يوليو الماضى.

تم رصد وجود عدد (٢٣) مركزا مغلقا و(١١) مركزا بدون وجود موظفين وعمال، وقرر وكيل الوزارة إحالة (١٣٥) موظفًا للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لغلق المركز والتقاعس عن أداء العمل.

وكذلك إخطار إدارة شباب طنطا أول لنقل جميع العاملين بمركز شباب (منشأة الجنيدى) لغلق المركز وكذلك العاملون بمركز شباب (نشيل) التابع لإدارة قطور لتكرار غلق المركز وتعطيل الأنشطة والإهمال المستمر والتراخي في نظافة المركز.