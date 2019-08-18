شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يلتقي وزيري المالية والصحة لمتابعة التطبيق منظومة التأمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأحد، مع وزيرى المالية والصحة، لمتابعة عدد من الملفات وفى مقدمتها منظومة التأمين الصحى الجديدة.

وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن التطبيق التجريبي لمنظومة التأمين الصحى في بورسعيد يسير بشكل جيد للغاية، سواء على مستوى تقديم الخدمات الصحية وإجراء العمليات الجراحية، أو فيما يخص تسجيل المواطنين في المنظومة، حيث بلغت نسبة التسجيل منذ ١ يوليو الماضى حتى الآن نحو ٣٠٪؜ من العدد الإجمالي المستهدف، وهى نسبة تسجيل ممتازة في هذه الفترة القصيرة، وتعكس وعى المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة.

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كما تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات الخاصة بهيئات الرقابة والاعتماد، والتى ستتولى اعتماد المستشفيات التي ستنضم إلى منظومة التأمين الصحى.

وأضافت أن مدير منظمة الصحة العالمية سوف يزور مصر هذا الشهر، وسلتقى رئيس الجمهورية لتقديم الشكر على ما تم تحقيقه في القطاع الطبى، وعلى مستوى المبادرات الصحية المختلفة التي تبنتها مصر.

وأشارت وزيرة الصحة إلى استمرار الوزارة في إيفاد القوافل الطبية إلى المناطق النائية، حيث تم في العام الماضى إرسال ١٥٢٦ قافلة قامت بالكشف على ١.٥ مليون مواطن، وأجرت عمليات جراحية لنحو ٢٠ ألف مريض.

من جانبه، استعرض وزير المالية دور الوزارة في تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وجهودها لضمان توفير مصادر تمويل تتسم بالقابلية للاستمرار، بما يساعد على إنجاح المنظومة، سواء في مرحلتها التجريبية، أو بعد التوسع في التطبيق في باقى المحافظات.