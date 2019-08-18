شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم أستاذًا بجامعة الإسكندرية لفوزه بجائزة الدولة في العلوم المتقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، الدكتور شريف قنديل، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، خلال احتفال مصر بعيد العلم، اليوم، حيث كرم خلال الاحتفال عدداً من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن التكريم يعكس حرص الرئيس السيسي على رعاية العلم والعلماء ودعمه للجامعات المصرية، موضحاً أن الجامعة تعتز وتفتخر دائما بما حققه علماؤها وباحثوها من إنجازات علمية وبحثية في كافة المحافل المحلية والدولية، مؤكدا دعمه الكامل لعلمائها وباحثيها وكل من يساهم في رفع اسمها عالياً خفاقا في جميع المحافل العلمية.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف قنديل تخرج في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967، وعين معيدا بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وحصل على الدكتوراه في مجال التحليل الطيفي للمواد المتبلمرة من جامعة لانكستر ببريطانيا في عام 1977م، كما التحق بعد عودته بمعهد الدراسات العليا والبحوث، بجامعة الإسكندرية، وتدرج في السلك الجامعي ليصبح أستاذا لعلوم المواد بجامعة الإسكندرية (1988م)، كما أنشأ الدكتور قنديل ورأس قسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية (1983-1993) وهو أول قسم أكاديمي في هذا التخصص في الجامعات المصرية والعربية، ثم عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أستاذا بقسم الكيمياء ورئيسا للمجلس الاستشاري لكلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة في ما بين 1993- 1996م، حيث أسهم في إنشاء برنامج الماجستير لعلوم وتكنولوجيا المواد، كما أشرف على برنامج الماجستير لعلوم البيئة، وفي عام 2003م عين الدكتور قنديل عميدا لكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بالمنامةـ البحرين، وفي عام 2005م عين الدكتور قنديل بأكاديمية تطوير التعليم- واشنطن، كما نشر ما يزيد على 120 بحثا علميا في الدوريات العلمية العالمية، وتخرج منها ما يزيد على 70 من الطلبة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.