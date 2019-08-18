شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يدين الهجوم الانتحاري على حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، ما أدى إلى مصرع 63 شخصا وإصابة 182 بإصابات متفرقة في هجوم انتحارى على قاعة زفاف مزدحمة في المدينة، كما أدان مفتى الجمهورية التفجير الإرهابى باستخدام عبوة ناسفة، الذي استهدف سيارة مدنية في إقليم بلخ شمالى أفغانستان، ما أدى إلى مصرع 12 شخصا على الأقل، بينهم أطفال ونساء.

وشدد مفتي الجمهورية، في بيانه الذي أصدره، اليوم، الأحد، على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

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وأكد المفتى على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم المفتى بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا الاعتداءات الإرهابية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.