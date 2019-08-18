شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة بمطار القاهرة: «منها مارجوانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3، الأحد، من ضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .

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ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أمستردام اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في مخرج سينمائى قادم من هولندا.

وبالعرض على طارق محمد، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، فتبين وجود كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 6 أكياس بها قطع من مخدر الحشيش وعلبة مشروم مشبع بالماريجوانا و2 كارت بها 10 بذور ماريجوانا داخل كتالوج لزراعة البذور و3 أكياس ماريجوانا وورق بفرة وأدوات لتعاطى المخدرات مخبأة في «شنط» يد صغيرة وفى جيب جاكيت وداخل حذاء بين طيات الملابس في حقيبته.

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 82 لسنة 2019 وإحالة الراكب للنيابة العامة.