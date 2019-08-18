شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفلًا متنوعًا.

بدأ الاحتفال بتقديم عروض موسيقية وحركية لفرقة «الموسيقات العسكرية»، ثم قامت وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بتكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وهم المطربون على الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني، عبده أبوالمجد، أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي، المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبدالحكيم تقي الدين، المدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

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وانطلقت العروض الفنية وقدم فريق «براس ساوند باند» للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية، تلاه الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر وقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج ما بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز، واختتمت حفل الافتتاح المطربة مي فاروق بباقة مختارة من الطرب العربي.

يذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم مي فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، هاني شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدي، الموسيقار عمر خيرت، «براس ساوند باند» للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامي، فريق «على مر الأجيال».

وكذلك أوركسترا «ساوند تراك»، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكي (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر- ألمانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسي شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند، المطربة زيزي عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، إلى جانب فرق من دول الهند، الصين، فنزويلا، الجزائر.