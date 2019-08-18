شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات لإقامة مصنع سيارات كهربائية في مصر بالشراكة مع شركة صينية و«النصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم التنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين، والتفاهم لإجراء ترتيبات لزيارة وفد مصري لمقر الشركة في الصين قريباً، من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات، بهدف توطين هذه الصناعة في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة.‎