جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح الأحد - إنه تم الاشتباه في مخرج سينمائي قادم من هولندا، وبتفتيش حقائبه تم العثور على كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 6 أكياس بها قطع من مخدر الحشيش وعلبة مشروم مشبع بالـ "ماريجوانا"، و2 كارت بها 10 بذور "ماريجوانا" داخل كتالوج لزراعة البذور و3 أكياس "ماريجوانا".

وأشار المصدر إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.

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