رئيس "المصريين" مهنئا منتخب ناشئي اليد: "إنجاز تاريخي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، منتخب الناشئين لكرة اليد؛ بعد حصوله على بطولة كأس العالم، والفوز في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا.
وأشاد "أبو العطا"، في بيان مساء الأحد، بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه جميع اللاعبين خلال المباراة، وأيضا الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حتى أصبحوا نموذجًا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن فوز المنتخب يعد إنجازا تاريخيًا يضاف للعديد من الإنجازات التي حققتها الرياضة المصرية في الفترة الحالية بصفة عامة، وكرة اليد بصفة خاصة.
وحرص الدكتور حسين أبو العطا، على تهنئة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر على هذا الإنجاز الذي يعتبر إضافة كبيرة للمنظومة الرياضية المصرية، مشيرًا إلى أن منظومة كرة اليد المصرية مثالا يحتذى به على المستوى التخطيطي في تطوير اللعبة بجميع أعمارها السنية.
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