موسى مصطفى يطالب بتكريم رسمي وشعبي لأبطال كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: هنأ المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الاحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوز شباب مصر ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين. كما تقدم المهندس موسى مصطفى موسى، بخالص التهنئة لأعضاء الاتحاد المصري لكرة اليد، ولكل أعضاء الجهاز الفني للفريق واللاعبين الأبطال الذين شرفوا بلدهم ورفعوا اسمها وعلمها خفاقاً في الأروقة العالمية. ودعا موسى مصطفى موسى، إلى تكريم منتخب اليد شعبيا ورسميًا بأعلى الأوسمة.

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