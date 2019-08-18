نشرة الحوادث المسائية.. ذبح طفل وقتل تاجر واختطاف سائق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تفاصيل ذبح طفل وإلقاء جثته في رشاح بكرداسة

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيقات في جريمة مقتل طفل على يد عاطل وزوجته والتخلص من جثته برشاح في مركز كرداسة بدافع السرقة.

الحكم على 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" 2 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة للحكم بجلسة 2 سبتمبر.

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"علاقة غير شرعية".. تفاصيل اختطاف سائق بالمرج

عرض سائق بمنطقة المرج للاختطاف والتعدي بالضرب على يد 5 أشخاص بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة أحد المتهمين.

تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، لجلسة 15 سبتمبر؛ لسماع اقوال الشهود.

تفاصيل مقتل تاجر جمال في الهرم

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم ملابسات العثور على جثة تاجر جمال بمنطقة الهرم، وتبين أن مالك محل جزارة وراء ارتكاب الواقعة.