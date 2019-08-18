شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أكبر ملتقى لمؤسسات التمويل غير المصرفية بالقاهرة 22 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق النسخة الرابعة من ملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»، في 22 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية لاستعراض دورها في تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة المقبلة، كالمعدات، والآلات الزراعية، والأجهزة الطبية والتكنولوجية وتجهيز المشروعات والمكاتب، وتقديم الدعم التشغيلى للأنشطة الاقتصادية المتنوعة «الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات، والسياحة، والزراعة، والصحة.»

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يأتى الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار»، في إطار الدور المتنامى لمؤسسات التمويل غير المصرفية في تمويل المشروعات المتنوعة، في ظل فرص الاستثمار الواعدة التي تحظى بمقومات نمو كبيرة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، بعد نجاح الدولة في تجاوز التحديات الاقتصادية والسوقية والنقدية التي خيمت بظلالها على السوق في السنوات الماضية، وتمكنها من تنفيذ خطط نامية لبناء نظام مالى متكامل مع كل الأطراف، خاصة القطاع المصرفى، بما يساهم في قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية على أن تكون شريكًا مهمًا في خدمة الاقتصاد.

ويبحث المشاركون في فعاليات الملتقى زيادة الاستثمار عن طريق زيادة أدوات التمويل غير المصرفية، مثل شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والتوريق في المشروعات الاقتصادية المتنوعة في كل المحافظات، للإسهام بشكل فعال في تطوير الاقتصاد القومى الذي يستهدف معدل نمو 6%، العام المالى الجارى، و8% في السنة المالية «2021-2022»، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في إيجاد حلول لأزمة سيولة الشركات لتمكينها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بأدوات التمويل غير المصرفية وبناء قدرات المؤسسات المالية، وزيادة الوعى بمزايا هذه الأدوات لدى قطاع الأعمال.

ويستعرض الملتقى دور أدوات التمويل غير المصرفية كأحد أبرز حلول التمويل المبتكرة التي يمكنها مساعدة الشركات بكل أنواعها وأنشطتها في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، وتوفير المستلزمات والأجهزة والحلول التشغيلية اللازمة، والتى ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات، ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار، سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات العاملة فيها، بالإضافة لتمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي تطرحها الحكومة وهيئاتها التابعة، بالإضافة للمنافسة على المشاركة بالمشروعات الدولة القومية.