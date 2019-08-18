شكرا لقرائتكم خبر عن «نفرتيتي» في عيون الفن المعاصر: سمراء البشرة وبالنظارات الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جاذبية وصمود وذكاء بحكم البلاد، الأطراف الثلاثة لمثلث القوة للملكة الفرعونية نفرتيتي، والتي يعني اسمها «الجميلة أتت»، فهي زوجة الملك أمنحوتب الرابع، فرعون الأسرة الثامنة عشرة، في الوقت ذاته حماة الملك الفرعوني توت عنخ آمون. مكانتها لم تبتعد كثيرًا عن زوجها، فمنزلتها رفيعة وعقليتها تعينها على تدبير أوضاع المملكة، حتى إنها عاونت «آمون» على توّلي الحكم.

نفرتيتي ملكة فرعونية تعرضت للظلم التاريخي، إذ تم محو اسمها بالسجلات التاريخية، وتشويه صورها بعد وفاتها، والقطع الأثرية التي تنقل ملامحها بصدق، بل وتعكس أناقتها ظلت غير واضحة المعالم حتى اكتشاف القطعة الأثرية الأبرز عالميًا، تمثال نصفي مدهون بالألوان، ومنحوت على قطعة من الحجر الجيري، يحدد وجنتيها واتساع عينيها المزينتين بالكحل الأسود، والتاج المُرتفع لسنتيمرات متعدد الألوان.

ذلك التمثال، عمره ما يفوق الـ3300 عام، يرجع للنحّات المصري تحتمس 1345 قبل الميلاد، اكتشفته فرق ألمانية للتنقيب عن الآثار، في تل العمارنة عام 1912، كان يقودها آنذاك عالم المصريات لودفيج بورشاردت، سرعان ما نقلت القطعة إلى ألمانيا، بعد عام من العثور عليها، بشكل سري وظلت أصابع الاتهام المصرية بوجه العالم «بورشاردت»، فهو المتهم بسرقتها، ولا يزال الجدل وراء القطعة وحقيقة سرقتها قائمًا بين الطرفين المصري والألماني، وفقًا لصحيفة «The Times» البريطانية. استقر التمثال بالمتحف المصري ببرلين، وحاليًا يحتضنه «المتحف الجديد».

تعتبر الرأس الفرعوني علامة فارقة بين القطع الأثرية- على مستوى العالم- فأصبح التمثال رمزًا لقوة وصمود المرأة الممتزج بأنوثتها، ما غرس التمثال بعقول الفنانين المعاصرين العالميين بجاذبيته، وبات هدفًا ومشروعًا لدى الفنانين، مُحاولين تقليد التصميم والتطوير من تصميمه، وهو ما دفع منصّة «artsy» العالمية، المختصة بالقطع الأثرية المُكتشفة والفنية، عبر موقعها إلى تسليط الضوء على حياة الملكة الفرعونية، بالإضافة إلى ذكر نماذج من أشهر الفنانين الذين أطلقوا العنان لمخيلتهم وإخراج نفرتيتي بثوب جديد افتراضي.

ويشير الموقع إلى أن مكانة التمثال انتقلت- بمرور الوقت- من انتمائه للحضارة الفرعونية المصرية، وعلى المصريين وحدهم استخدامه كرمز للمرأة، إلى قطعة فنية يتشارك الاهتمام بها الأمريكيون والألمان والأفارقة، دون التسابق بين الأجناس على انتماء الملكة وتاريخها، على رأس الأعمال المعاصرة، تمثال نفرتيتي للنحاتة الألمانية إيزا جنسكن، عام 2012، كما لم تره من قبل، 7 تماثيل تشبه بحذافيرها التمثال الأصلي، لكن تتماشى فكرتها مع جيل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

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يرتدي كل رأس نظارة شمسية تختلف بألوانها ما بين الأحمر والأسود والشفاف الزجاجي، مُثبتة أعلى طاولات بيضاء رشيقة، تحمل الملكة الفرعونية إلى عصرنا الحالي بطرفة عين، تخيلّت نفرتيتي كوجه إعلاني لإحدى ماركات النظارات، واضعة عنوان مشروعها «اجعلي نفسك جميلة».

يعقبها النحّات الألماني جوليان فوس أندريا، بتمثال فارغ داخليًا، مُقسمًا التصميم الخارجي إلى شرائح معدنية مُتفرقة طولية تشبه تمامًا النسخة المصرية القديمة، حتى يمنح «أندريا» الخيال إلى الناظر للتمثال، وتصوّر ما كان يطوف بعقل الملكة بالغة الدهاء بذلك التجويف في العقل، مُعبرًا عن الملكة بثقافته ونظرته الفنية. وفي 2017 قدّمت نحّاتة من أصل عراقي، نورا البدري، بالتعاون مع آخر ألماني، جان نيكولاي نيلز، نسخة ثلاثية الأبعاد للتمثال مأخوذة من الأصلية في برلين، وقدّمت النسخة كهدية للجامعة الأمريكية بالقاهرة، حسب الموقع.

في المقابل، يوضح الموقع أن فنانين بالولايات المتحدة الأمريكية، من أصل أفريقي، استغلوا الملكة للتعبير عن هويتهم وتراثهم، مثل الفنان فريد ويلسون، وقدّم خمسة ألوان من نسخة منحوتة للملكة، بين اللون الأبيض مرورًا بالقمحي إلى الأسود، مُحاولًا تحديد هوية نفرتيتي وانتمائها إلى أفريقيا، فالألوان تعكس تباين بشرة قاطني القارة السمراء، ورغم اختلاف لون بشرتهم، يتحدون في تصميم وملامح واحدة. ووضع اسم «المنطقة الرمادية» على فكرته.

وأطلق فنان جامايكي وحامل للجنسية الأمريكية، لورين أوجراديز، العام الماضي، ألبوم صور يجمع ما بين أسرة والده وشقيقاته وأسرة الملكة: أطفالها وزوجها وأخواتها، فيضع صورة الملكة ووالدته ويتحركان بالطريقة ذاتها، وتقبل الملكة طفلتها ووالدته كذلك، ويعرض التشابه بين والده والملك فيظهر بفكرته مدى تقارب والدته الأفريقية مع الملكة الفرعونية، خلال عدد من النقوش القديمة على الجدران، وسجل عنوان مشروعه «القوة السمراء».

كما يجذب الملكة تجاه سبعينيات القرن الماضي فنان إثيوبي أمريكي، أول إيرزكو، بتصميم لوحة للملكة وتضاء بالنيون، ما يظهر عظمة مكانتها وبريقها، فبين مصادر الإضاءة تبرز نفرتيتي سمراء البشرة أيضًا، حتى إن الموقع ذكر اثنين من الفنانين المصريين، وضعوا تصورهم الخاص، فأحدهم الرسّام حسام درار، ورسم لوحات للملكة وترتدي اكسسوارات وأكثر من فستان أنيق وأعلى تاج رأسها لمسات متفرقة من الألوان المُبهجة، في 2018، ليحوّل المرأة القديمة إلى معاصرة وتنتمي للقرن الـ21.

وفي نهاية تلك القائمة من الفنانين المُتأثرين بالملكة، النحّات المصري مهدي جرجس لحلوح، في 2014، الذي أبرز الملكة بتمثاله النصفي المنحوت، لكن بمنخار ضخم يختلف عن النسخة الأصلية نحيفة الأنف، وطلاء شفاها أحمر اللون، حيث تشتهر الملكات الفرعونيات بتفضيلهن ذلك اللون للتزيّن مع الكحل الأسود.