شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة السينمائية» يعرض آخر أفلام نور الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، رئيس المركز القومى للسينما- نشاطه وعروضه السينمائية بإشراف الناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية 7 مساء، بعد غد بعرض فيلم الجوائز «بتوقيت القاهرة للمخرج أمير رمسيس وبطولة نور الشريف وميرڤت أمين ودرة وسمير صبرى وأيتن عامر.

الفيلم إنتاج ٢٠١٤، ونال العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل ممثل دور أول للفنان نور الشريف، منها جائزة أوسكار السينما العربية وجائزة أحسن ممثل للفنان الراحل نور الشريف من مهرجان وهران الدولى للفيلم العربى بالجزائر ٢٠١٥، بالإضافة لجائزة أحسن سيناريو للمؤلف والمخرج أمير رمسيس، كما شارك الفيلم فى مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة بالمغرب عام ٢٠١٥ ومهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عام 2015.