شكرا لقرائتكم خبر عن «الحلو» و«خرما» وإيقاعات غينيا فى قلعة صلاح الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء يقام اليوم ثلاث حفلات متتالية تبدأ فى الثامنة مساء، حيث يعزف الموسيقار هشام خرما مزيجا من ألحانه برؤية عصرية متطورة وتجمع الآلات الشرقية بالغربية.

يليه فى التاسعة مساء حفل لفرقة إيقاعات غينيا التى تأتى مشاركتها ضمن احتفالات وزارة الثقافة، برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وتقدم مجموعة من الأعمال الموسيقية التى تحمل الطابع الفنى لغرب القارة السمراء، ثم يختتم المطرب الكبير محمد الحلو الأمسية فى العاشرة مساء، ويشدو بباقة من أشهر أعماله التى تغنى بها على مدار مشواره الفنى.