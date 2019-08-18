شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عروض لـ«البيت الفنى» فى «القومى للمسرح» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار عروض الدورة الـ12 للمهرجان القومى للمسرح، يقدم البيت الفنى للمسرح، اليوم، العرض الثانى لمسرحيات «مترو»، من إنتاج فرقة مسرح الشباب، 6 مساء، على مسرح ملك، برمسيس، ومسرحية «زهرة اللوتس» من إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، على مسرح ميامى بوسط البلد، فى تمام السادسة مساء، ومسرحية «أوبرا بنت عربى» من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة على مسرح السلام بقصر العينى، 8.30 مساء.

ويقدم أول عروض مسرحيات «الحادثة» من إنتاج فرقة مسرح الغد، فى تمام السادسة على مسرح الغد بالعجوزة، وعرض «شباك مكسور» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة فى تمام السادسة مساء على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، عرض «نوح الحمام» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، فى تمام الثامنة والنصف مساءً على قاعة صباح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، وعرض «بيت الأشباح» من إنتاج فرقة مسرح الشباب فى تمام العاشرة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل. جدير بالذكر أن دخول العروض مجانًا طوال فترة المهرجان.