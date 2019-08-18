شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه بكأس العالم للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد، بعد فوزه بلقب بطولة كأس العالم للناشئين. وأشاد الرئيس بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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