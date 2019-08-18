شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه «ضريبة ملاهى» على حفل «جنيفر لوبيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر حكومية مطلعة إن مصلحة الضرائب العقارية حصّلت نحو 3 ملايين جنيه «ضريبة ملاهى» على حفل الفنانة العالمية الأمريكية جنيفر لوبيز، الذى أقيم فى مدينة العلمين الجديدة الأسبوع قبل الماضى، وحضره أكثر من 5 آلاف شخص بينهم وزراء.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه يجرى حاليا حصر حصيلة ضريبة الملاهى التى تم تحصيلها على حفل الفنان عمرو دياب، الذى حضره الآلاف بمدينة العلمين الجديدة، الجمعة الماضى، وكذا حفل الفنان حكيم الأسبوع الماضى.

ويبلغ سعر ضريبة الملاهى 20% من قيمة التذكرة المبيعة، وتُستحق على الحفلات بالمسارح والسينمات.