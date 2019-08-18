شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين لانضمامهم لتنظيم داعش لـ 15 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي لجلسة 15 سبتمبر. Advertisements صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى. كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار «داعش» الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين. وتوصلت التحقيقات إلى قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكري وامداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لافكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور .

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