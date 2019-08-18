شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جهات تبحث «انتشار الديدان» بشاطئ الدخيلة.. وبيان عاجل أمام «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحركت ٤ جهات بصفة عاجلة لبحث الكارثة البيئية التي شهدها شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية، الأحد، بظهور ديدان وأسماك نافقة في البحر.

البداية كان مقطع فيديو تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «نداء لمن يهمه الأمر.. أنقذونا وأظهر الفيديو انتشار كثيف لديدان بيضاء كبيرة الحجم على الرمال والمياه التي ظهرت بلون بني داكن».

وتحرك اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى الشاطئ المشار إليه على رأس لجنة علمية ضمت 4 جهات هي «الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جهاز شؤون البيئة، شركة الصرف الصحي معهد علوم البحار» الشاطئ للوقوف على أسباب ظهور الديدان في الشاطئ بشكل مفاجئ ومخيف.

وقال «رشاد» إن شاطئ الدخيلة عادة لا يرتاده عدد كبير من المواطنين، وجار التعاون مع اللجنة لمعرفة أسباب ظهور الديدان، فيما قام معهد علوم البحار بسحب عينات من المياه والرمال والأسماك النافقة.

وأكد الدكتور أحمد النمر، عميد معهد علوم البحار، التابع لجامعة الإسكندرية، أنه لا يمكن تحديد أسباب هذه الظاهرة الغريبة الآن.

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وأضاف عميد معهد علوم البحار أن اللجنة العلمية المكونة من أساتذة معهد علوم البحار تواصل عملها لمعرفة نوع الديدان وأسباب ظهورها ونوع الملوثات الموجودة بالشاطئ، مؤكدا أنه سيتم إصدار التقرير النهائي الأربعاء المقبل.

من جانبه، نفى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجود أي مواسير للصرف على البحر.

وتوقع «نافع» انتشار الديدان بسبب وجود حيوان نافق أو وجود صرف عشوائي لبعض الكافيتريات المطلة على الشاطئ المشار إليه، وفقا للمؤشرات الأولية.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي: «قمت بزيارة الشاطئ ونشارك اللجنة العملية عملها لتحديد الأسباب وراء انتشار الديدان بتلك المنطقة».

وفي تطور سريع للأحداث، تقدم النائب مصطفى الطلخاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة في الإسكندرية، ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن ظهور وانتشار الديدان بشاطئ الدخيلة العام.

وأرجع «الطلخاوي» انتشار الديدان إلى «توجيه الصرف الصحي بمنطقة المكس والدخيلة في مياه البحر، فضلا عن قيام المراكب والسفن التجارية بإلقاء مخلفاتها وناتج صرفها بهذه المنطقة، ما أدى إلى ظهور وانتشار الديدان، ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة»، حسب قوله.