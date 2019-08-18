شكرا لقرائتكم خبر عن «زينة» تطالب بزيادة نفقة توأمها من أحمد عز: «قدمت تحريات عن أجره في الممر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت محكمة استئناف عالي الأسرة القاهرة، الأحد، الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، التي تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة توأمها عزالدين وزين الدين أحمد عز.

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وفى بداية الجلسة، قدم معتز الدكر محامي «زينة» مذكرة تحتوى على تحريات عن أعمال الفنان أحمد عز، يتضمن أجره في فيلم «الممر»، وفيلم آخر.

كانت محكمة أول درجة بجلسة 30 مارس الماضي قضت بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأميها.

وقدمت بعدها المدعية طعن بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لا يتناسب مع يسار مطلقها، وقدم المدعي عليه استئنافا على الحكم، وطالب بتخفيض مبلغ النفقة، وحددت المحكمة جلسة 18 من يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.