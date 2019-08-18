رئيس الوزراء يستعرض التطبيق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الأحد مع وزيري المالية والصحة، لمتابعة عدد من الملفات وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن التطبيق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد يسير بشكل جيد للغاية، سواء على مستوى تقديم الخدمات الصحية وإجراء العمليات الجراحية، أو فيما يخص تسجيل المواطنين في المنظومة، حيث بلغت نسبة التسجيل منذ ١ يوليو الماضي وحتى الآن نحو 30% من العدد الإجمالي المستهدف، وهي نسبة تسجيل ممتازة فى هذه الفترة القصيرة، وتعكس وعى المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة.

وتطرقت الوزيرة، إلى الإجراءات الخاصة بهيئات الرقابة والاعتماد، والتي ستتولى اعتماد المستشفيات التي ستنضم إلى منظومة التأمين الصحي.

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وأضافت، أن مدير منظمة الصحة العالمية، سوف يزور مصر الشهر الجاري، وسيلتقي رئيس الجمهورية لتقديم الشكر على ما تم تحقيقه في القطاع الطبي، وعلى مستوى المبادرات الصحية المختلفة التي تبنتها مصر.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى استمرار الوزارة في إيفاد القوافل الطبية إلى المناطق النائية، حيث تم العام الماضي إرسال ١٥٢٦، قافلة قامت بالكشف على 1.5 مليون مواطن، وأجرت عمليات جراحية لنحو٢٠ ألف مريض.

واستعرض وزير المالية، دور الوزارة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وجهودها لضمان توفير مصادر التمويل، بما يساعد على إنجاح المنظومة سواء في مرحلتها التجريبية، أو بعد التوسع في التطبيق في باقى المحافظات.