المحرصاوي يهنّئ الدكتور جمال أبو السرور لتكريمه من الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعالم الجليل الدكتور جمال أبو السرور - مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، في احتفالية عيد العلم، لفوزه بجائزة النيل لعام 2018، ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى - يؤكد أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة ستظل دائما قلعة العلم وكعبته في شتى المجالات والتخصصات.

وهنّأ المحرصاوي - في بيان الأحد - الدكتور جمال أبو السرور لتكريمه، مؤكدا أن هذا التكريم يضاف إلى رصيد الجامعة الحضاري الذي تخطى الألف عام.

وأكد أن منتسبي وخريجي الأزهر، محليا ودوليا، نماذج مشرّفة ومضيئة في جميع التخصصات والمجالات، وهم القدوة التي تحمل الفكر المستنير وترسخ قيم التسامح والاعتدال.

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وأضاف رئيس الجامعة أن تفوق أبناء الأزهر الشريف وتقلدهم الأوسمة والمراكز المتقدمة محليا وعالميا هو أبلغ رد عملي على من ينادي بفصل الكليات النظرية عن العملية، وهو برهان لا يقبل الشك في أن الأزهري كما نجح في الكليات الشرعية والنظرية فهو أيضا ناجح ومتمكن في التخصصات العملية والتطبيقية.

جدير بالذكر أن العالم الكبير الدكتور جمال أبو السرور - عميد كلية الطب - حائز على العضوية الشرفية للجمعية الأوروبية لأمراض النساء والتوليد؛ وتعد هذه سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الجمعية الأوروبية، حيث يقتصر اختيار جميع أعضائها الشرفيين من داخل أوروبا فقط.

يشار إلى أن المركز الدولي الإسلامي بجامعة الأزهر فاز بجائزة الأمم المتحدة العالمية، والتي تمنح من الأمم المتحدة للمراكز البحثية التي تثبت تفوقاً علميا؛ وذلك تقديراً لنشاطه في تشخيص المشاكل المجتمعية في دول عديدة ووضع حلول عملية لها من خلال أبحاث ودراسات علمية موثوقة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.