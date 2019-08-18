الأزهر يدين التفجير الإرهابي لحفل زفاف بالعاصمة الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف غرب العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ٦٣ على الأقل وإصابة أكثر من ١٨٣ شخصًا بينهم أطفال ونساء.
وأكد الأزهر الشريف أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والحد من استباحة دماء الآمنين.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة للشعب الأفغاني، وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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