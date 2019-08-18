أخبار مصر | "الحركة الوطنية" يدعو لاجتماع عاجل لمناقشة استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحركة الوطنية" يدعو لاجتماع عاجل لمناقشة استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والأمين العام للحزب، نواب ومساعدو ومستشارو رئيس الحزب وأمناء الأمانات المركزية والمحافظات وأيضا أعضاء الأمانات العامة، لاجتماع عاجل يوم الخميس المقبل، داخل مقر الحزب بمحافظة القاهرة.

وأكد أحمد الضبع، أن الاجتماع سيناقش خطة التحرك الحزبي للفترة القادمة والاستعداد لانتخابات مجالس الشيوخ والمحليات والنواب والتي من المتوقع بدء فعاليات بعضها قبل نهاية العام الحالي.

وطالب نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أمناء المحافظات ضرورة إحضار الخريطة الانتخابية لكل محافظة وتتكون من أسماء المراكز والمدن والأقسام بكل محافظة، والوحدات المحلية بكل مركز "القرى التى تشكل الوحدات المحلية".