أخبار مصر | "الخليج 365" داخل معهد الأورام بعد ترميمه إثر الحادث الإرهابي (تقرير فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" داخل معهد الأورام بعد ترميمه إثر الحادث الإرهابي (تقرير فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مر المعهد القومي للأورام بحدث مؤلم هز قلوب ومشاعر المصريين، نتج عنه استشهاد أرواح عديدة وإصابة أخرين، ولكن شهامة الشعب المصري تدخلت وحولت دموع المرضى لفرحة وابتسامة رسمت على وجوههم بتبرعاتهم لإعادة المعهد أفضل مما كان عليه ليعود من جديد لاستقبال مرضاه واستكمال علاجهم.

وقالت الدكتورة ريم عماد، مدير مستشفى معهد الأورام القومي، التابع لجامعة القاهرة، إن المعهد بدأ بالفعل في استقبال المرضى أمس السبت، وعاد المعهد طبيعيا مثل ما كان عليه قبل الحادث.

وأضافت مدير المستشفى، ل "الخليج 365"، انه تم الانتهاء من إصلاح وتجديد كل الأجزاء المتضررة من المبنى الشمالي للمعهد، والتي تضررت جراء الحادث الإرهابي الذي شهده محيط المعهد، مشيرة، ان المبنى الشمالي، يضم عدة غرف لحجز المرضى، وعيادات لأخذ جرعات الكيماوي، وغرف عمليات، ومكاتب إدارية.

وأشارت، أنه تم الانتهاء من غرف 2 و3 و4 المخصصة للعمليات، لافتة أنه جارٍ الانتهاء من صيانة التكييف بأقصى موعد له نهاية الخميس المقبل.

واستطردت عماد، أن كل أقسام المعهد القومى للأورام انتظمت فى العمل وفى استقبال المرضى إلى جانب إجراء العمليات الجراحية المختلفة، وإعادة عمل جميع الأقسام.