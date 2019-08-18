أخبار مصر | شيخ الأزهر يهنئ جمال أبو السرور لحصوله على وسام العلوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يهنئ جمال أبو السرور لحصوله على وسام العلوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة، للأستاذ الدكتورجمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر؛ بمناسبة حصوله على وسام العلوم من الطبقة الأولى، في احتفالية مصر بعيد العلم.

وأكد الأزهر الشريف أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعلماء دليل واضح على اهتمام الدولة واحترامها للعلم والعلماء، مشيدًا بما قدمه الدكتور جمال أبو السرور في خدمة مصر والأزهر في مجال الدراسات والبحوث السكانية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم اليوم في احتفالية مصر بعيد العلم، عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التي قاموا بها في خدمة المجتمع وأهداف التنمية في مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور جمال أبو السرور، قدم ١٦٦ بحثًا في أمراض النساء والولادة والعقم، و١٥٦ بحثًا في تنظيم الأسرة والقضايا السكانية، و٥١ بحثًا في قضايا الأخلاقيات البيولوجية وغيرها، وعين مديرًا للمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر منذ عام ١٩٩٠، حتى الآن.