أخبار مصر | مفاجأة.. مسلة بطول 19 مترًا ستُزين ميدان التحرير قريبًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مسلة بطول 19 مترًا ستُزين ميدان التحرير قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سرعة البدء في تطوير ميدان "التحرير" ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حالياً.

وضمن المخطط العام للميدان وضع مسلة من المسلات المصرية القديمة، التي يتم ترميمها ويبلغ طولها 19 مترًا، وقد وجه السيد رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام بالميدان.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس شهاب مظهر، الاستشاري المكلف بأعمال التطوير، وقال مدبولي إن ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزاراً، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.

Advertisements

وأضاف أن هناك تكليف من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.

وأوضح مدبولي أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للإهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية، مشيراً إلى أن ميدان التحرير هو أحد أهم الميادين، ولذا تم التكليف بتطويره على أعلى مستوى.